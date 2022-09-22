Олег Грицаев: Проведение референдумов на освобождённых территориях жизненно необходимо

16:48, 22 сентября 2022, ПАИ

Проведение референдумов на освобождённых территориях жизненно необходимо, потому что так продолжаться дальше не может, уверен депутат Псковского областного Собрания, полковник в отставке Олег Грицаев.



«8 лет убивали людей, и если сейчас этого не сделать, то чего ещё ждать? Другого выхода я просто не вижу в такой ситуации. Сейчас происходит то, что требовалось сделать изначально ещё 8 лет назад. Мы исправляем ошибки прошлого», – уверен Олег Грицаев.



Бывший заместитель командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии также отметил важность и необходимость объявленной президентом частичной мобилизации – дополнительные силы необходимы и для наступления, и для того, чтобы удерживать на фронте оборону. «Как человек военный, я понимаю – если мы собираемся наступать, то помимо наличия большого количества вооружения должно быть соотношение сил минимум один к трём, а лучше один к пяти, – поделился Олег Грицаев. - С другой стороны, сами видите, что творится вокруг Российской Федерации. Можно не проводить частичную мобилизацию, кинуть туда все вооружённые силы, но никто вам не ответит, где брать войска, если завтра на наших границах возникнет ещё какой-то конфликт».



Полковник в отставке также обратил внимание, что мобилизация предполагает определённую подготовку даже тех, кто имеет опыт и военную специальность.



«Форма ведения войны очень поменялась. Я для себя анализирую конфликты и войны, которые были до этого – это вообще другое. Другая тактика, другие средства вооружения, средства наблюдения, разведки, поражения и т. д. Это не линейная тактика, и людей обязательно нужно готовить», – считает Олег Грицаев.



Боевой офицер подчеркнул, что частичная мобилизация позволит осуществить ротацию войск на фронте. «Нужна замена, людям нужен отдых – они не роботы, находиться полгода в таких жёстких условиях без отдыха, без передышки очень трудно, – поделился мнением, основанным на личном опыте, Олег Грицаев. - Раньше, когда, например, Северный Кавказ был – один батальон там, другой здесь готовится, третий занимается повседневной деятельностью. И через какой-то промежуток времени, полгода или 9 месяцев, менялись, давали людям время отдохнуть, прийти в чувство и снова подготовится с учётом уже полученного опыта».

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.