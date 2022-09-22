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Общество

Дополнительную «Ласточку» запустят из Петербурга в Псков

Дополнительный поезд «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков планируется запустить по выходным и праздничным дням с 4 ноября. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, комментируя обращение псковички на сайте губернатор60.рф по вопросу увеличения составности скоростного поезда «Ласточка». 

«Когда будет увеличение количества вагонов на Ласточку в Санкт-Петербург? Это большая проблема, мест постоянно нет, билеты заканчиваются за 5 дней до отправления, особенно это касается выходных и праздничных дней», - описала проблему псковичка. 

В ответ Станислав Стармолотов сообщил, что «по информации ОАО «РЖД», назначение дополнительного поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков планируется по выходным и праздничным дням ориентировочно с 4 ноября 2022 года».

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург изменится в октябре в связи с проведением ремонтно-путевых работ на направлении Луга – Псков в Ленинградской области. 

Вопрос о запуске дополнительных поездов «Ласточка» в праздничные дни обсуждали власти Псковской области с РЖД.

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