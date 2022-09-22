Об особенностях бюллетеня на референдуме рассказал глава ЦИК ДНР

18:07, 22 сентября 2022, ПАИ

Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий рассказал об особенностях бюллетеня на референдуме в республике. Видео в своём Telegram-канале разместило РИА Новости.

«Все надписи выполнены чернилами чёрного цвета, шрифт достаточно большой, чтобы лица с ослабленным зрением могли прочитать всё и сделать свой выбор. Содержит краткий порядок заполнения бюллетеня. Содержит вопросы, на которые предлагается дать ответ, и варианты ответа — да либо нет. Документ подписывается полномочными лицами из числа комиссии, а также закрепляется печатью комиссии», — рассказал он.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.