Митинг-концерт в поддержку референдумов на Украине пройдёт в Пскове 23 сентября

18:21, 22 сентября 2022, ПАИ

23 сентября в Пскове состоится концерт в поддержку референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом ПАИ сообщили в ресурсном центре поддержки добровольчества «Доброволец Псковской области».

Место проведения — сквер 60-летия Октября на пересечении Рижского пр-та, ул. М. Горького, ул. Конной. Начало мероприятия — в 17:30.

В ходе проведения патриотической акции планируется выступление творческих коллективов Псковской области, а также прозвучат слова поддержки от представителей общественных организаций, ветеранского сообщества.