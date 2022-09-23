Современный шахматный клуб открылся в Бежаницах

11:05, 23 сентября 2022, ПАИ

Современный шахматный клуб открылся в посёлке Бежаницы. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».

Открытие состоялось в районном центре культуры. С приветственной речью на мероприятии выступили президент областной федерации шахмат и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Для детей провели сеанс одновременной игры с кандидатом в мастера спорта по шахматам Александром Шпаком.

Кроме того, в центре культуры появилась новая мебель и современное оборудование. Дмитрий Шахов отметил, что оно аналогично оборудованию, которое используется на чемпионатах мира. Одно из новшеств – электронные доски для удалённой игры. Благодаря им участники клуба смогут соревноваться с шахматистами из любой точки страны.

Дмитрий Шахов выразил надежду на то, что оборудование будет использоваться на все 100%, а ребята, присутствующие в зале, порадуют педагогов своими победами и научатся «правильно рассчитывать свои ходы не только на шахматной доске, но и в жизни».

Клуб открылся благодаря поддержке Фонда президентских грантов в рамках нацпроекта «Образование».

Занятия бесплатные. Для детей они проходят с 12:50 до 15:00. Время занятий для взрослых обсуждается. Вопросы можно задать по телефону +79995260679.

Ранее сообщалось, что современный шахматный клуб открыли в Новосокольническом районе.