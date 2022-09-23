Большой концерт под открытым небом организуют в Псковской области
Ряд совместных проектов с дирижёром и художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым реализуют в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников на встрече с победителями акции «Губернаторский дневник».
Следующим летом планируют организовать большой гала-концерт под открытым небом. Местом его проведения станет территория Псковского кремля или памятника Александру Невскому в Самолве.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области встретился с отличниками региона.
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