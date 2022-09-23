В Пскове установили памятный знак в честь 625-летия Псковской судной грамоты

11:16, 23 сентября 2022, ПАИ

Торжественная церемония открытия памятного знака, посвященного 625-летию Псковской судной грамоты, состоялась в Пскове. Знак установлен у здания Арбитражного суда Псковской области.

С приветственным словом на открытии памятника выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«625-летие Псковской судной грамоты – это уникальное явление в нашей сегодняшней жизни. Это дань памяти нашим выдающимся предкам, которые внесли колоссальный вклад в становление русской правовой культуры. Место установки памятника выбрано не случайно – Судная грамота сыграла важную роль в становлении арбитражного судопроизводства, стала одним из первых документов, который разрешал торговые и имущественные споры», - отметила вице-губернатор.

Вера Емельянова также добавила, что Псковская судная грамота - уникальный памятник письменности, культуры, права, государственности. «Надо только подумать, что более шести веков назад наши предки были настолько образованными, что сумели составить свод правил и законов, по которым рекомендовано жить. Собственно, вся правовая культурая зиждется на Псковской судной грамоте», - сказала Вера Емельянова.

В церемонии открытия также приняли участие председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев, председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, участники научной конференции.