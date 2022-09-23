Гриб-гигант нашёл пскович в лесу

12:11, 23 сентября 2022, ПАИ

Гриб-гигант нашел пскович в лесу. Фотографиями находки он поделился в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Без малого килограмм», - похвастался любитель тихой охоты.

«Самый большой в Великолукском районе: 32 сантиметра», - делится снимком гриба с большой шляпкой великолучанка.

Рассказывая о своих походах в лес, жители региона отмечают, что грибов мало. «Пошëл слой мухоморов», - пишет участник группы, комментируя опубликованные фотографии.

«И мои барышни», - продолжил тему другой грибник.