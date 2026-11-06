Первая любовь: как пережить сильные чувства и не потерять доверие родителей, расскажет Наталия Соколова

09:38, 06 ноября 2026, ПАИ

Первая любовь – одно из самых ярких и волнительных переживаний подросткового возраста. Новые чувства, радость от встреч и переписки, первые признания, ревность, обиды и разочарования. Для взрослого это может казаться обычной школьной историей, но для подростка происходящее по-настоящему важно и порой становится серьёзным эмоциональным испытанием.

Как родителям вести себя, если ребёнок впервые влюбился? Стоит ли расспрашивать его о личной жизни, давать советы и пытаться контролировать отношения? Почему фразы «какая любовь в твоём возрасте» и «это всё несерьёзно» могут только отдалить подростка от близких? И как помочь ему пережить первое расставание, не обесценивая его чувства?

В очередном выпуске еженедельной авторской программы «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО» уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова поговорит о первой любви, безопасных отношениях и поддержке подростков. Омбудсмен расскажет, как распознать нездоровые отношения, почему ревность, давление и требования присылать интимные фотографии – тревожные сигналы, а также как научить подростка уважать собственные границы и говорить «нет».

Отдельным поводом для разговора станет фильм Ильи Фрэза «Вам и не снилось» – советская картина 1980 года о первой любви, которую можно посмотреть вместе с подростком и обсудить после просмотра.