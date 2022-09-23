Неизвестные сообщили о минировании Псковского музея-заповедника

12:58, 23 сентября 2022, ПАИ

Неизвестные сообщили о минировании Псковского музея-заповедника. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, сегодня, 23 сентября, поступила информация о минировании главного здания псковского музея по улице Некрасова, 7.

Напомним, сообщения о минировании зданий, школ, торговых центров в Псковской области массово стали поступать в начале сентября. Все они оказались ложными.

Информация о минировании не подтвердилась и сегодня.