Михаил Ведерников: Судная грамота позволяет понять мировоззрение псковичей

13:02, 23 сентября 2022, ПАИ

«Читая страницы Грамоты, можно узнать много интересного о мировоззрении и обычаях псковичей, понять уклад жизни средневековой Руси, изучить систему социально-экономических отношений и ценностей того времени», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая в ПсковГУ конференцию «История, архивы и общество», посвященную 625-летию Псковской судной грамоты.

Он подчеркнул, что Псковская судная грамота - редкий по значимости памятник права средневековой Руси, который стоит в одном ряду с «Русской Правдой», Судебниками Ивана III и Ивана IV.

«Судная грамота была крупнейшим сводом законов своего времени. По мнению целого ряда исследователей, ее нормы и законоположения много веков спустя нашли широкое распространение на территории всей Древней Руси. Не менее важно, что это один из древнейших письменных источников, дошедших до наших дней. Большой интерес к Судной грамоте подтверждается международным статусом нашей научно-практической конференции. В качестве докладчиков выступят более 60 ведущих экспертов в области истории и права», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня в Пскове установили памятный знак в честь 625-летия Псковской судной грамоты.