Митрополит Тихон признался, что совсем недавно прочёл Псковскую судную грамоту

13:07, 23 сентября 2022, ПАИ

«К стыду своему, я впервые прочел Псковскую судную грамоту в преддверии приветствия к уважаемому собранию», - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон, выступая на конференции, посвящённой 625-летию Грамоты.

«Уже во втором параграфе я увидел что-то для себя, - продолжил митрополит. - Там сказано, что псковский архиерей имеет свой суд, и в этот суд никто не может вмешиваться. Так же и архиерей не имеет права вмешиваться в суд князя. Я спросил у историков, есть ли какие-то аналоги в других древнерусских судебных документах. Те, к кому я обращался, не нашли ничего подобного. Это говорит о правильном взгляде на отношения церкви и государства - об их совместной работе, но разделении полномочий на законодательном уровне».

Напомним, сегодня в Пскове установили памятный знак в честь 625-летия Псковской судной грамоты.