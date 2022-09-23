Маршруты автобусов в Великих Луках изменятся на время ярмарки

14:17, 23 сентября 2022, ПАИ

Изменения внесут в расписание великолукских автобусов во время проведения осенней ярмарки 24 сентября с 6:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Великие Луки.

Маршруты № 3 «ЖБК – Магистральный» и № 15 «Мебельный комбинат – Булынино» проследуют по Октябрьскому проспекту в прямом направлении (без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской – в обратном.

Маршрут № 126 «Великие Луки (ул. Дружбы) – Максимиха – Дерганово» рейс в 8:05 в прямом и обратном направлении проследует по Октябрьскому проспекту, говорится в сообщении.