Михаил Ведерников рассказал, откуда взялась формулировка «частичная мобилизация»

17:00, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» рассказал, откуда взялась формулировка «частичная мобилизация».

«Это не новое определение. Оно зафиксировано в 31 федеральном законе и означает, что призыву на военную службу подлежит очень ограниченное число россиян», - сказал глава региона.

Министр обороны назвал цифру - 300 тысяч человек, это порядка 1% от всего мобилизационного резерва страны и около 15% от запаса Вооружённых сил РФ. «Цифра значительная, но до «всеобщей» ей очень далеко», - заметил Михаил Ведерников.