Псковский губернатор уточнил, кто не попадает под частичную мобилизацию

17:19, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» рассказал о тех, кто не попадает под частичную мобилизацию.

«На данный момент это вторая и третья волны из предыдущей инфографики», – сказал он. Кроме того, однозначно не привлекут студентов вузов, колледжей и всех, у кого есть отсрочка от службы.

«Женщин не будут призывать, за редким исключением военных медиков. Но это, я думаю, понятно», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что военнослужащих по призыву, то есть срочников, в зону проведения специальной военной операции отправлять тоже не будут.

Кроме того, по его словам, есть категории граждан, которые могут получить отсрочку.

«Весь перечень перечислять не буду, всё указано в статье 18 Федерального закона №31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В основном речь о временно негодных по состоянию здоровья, многодетных, а также занятых постоянным уходом за родными с серьёзными проблемами здоровья. Отдельной строкой – сотрудники оборонно-промышленного комплекса. Они могут получить отсрочку для продолжения работы, – сказал Михаил Ведерников. – Что же касается выпускников военных кафедр: по текущей информации, они могут быть мобилизованы. Это не исключено, если имеют необходимые военно-учётные специальности».