Псковичи пришли на встречу с писательницей Татьяной Толстой

20:40, 23 сентября 2022, ПАИ

В Пскове прошла авторская встреча Татьяны Толстой с читателями, сообщает театрально-концертная дирекция Псковской области в Telegram.

Известная писательница, журналист, телеведущая, соавтор нашумевшего проекта «Школа злословия» Татьяна Толстая с первых минут завладела вниманием зрителей, которые собрались на её творческом вечере в филармонии 22 сентября.

Далеко не каждый писатель умеет общаться с публикой, да и не у многих получается читать свои произведения так, чтобы их хотелось слушать, затаив дыхание. Татьяна Толстая одна из тех, кто делает это виртуозно

Татьяна Толстая - автор книг «Кысь», «Изюм», «Не кысь», «Девушка в цвету», «Войлочный век» и др.