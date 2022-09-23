Псковичи пришли на встречу с писательницей Татьяной Толстой
В Пскове прошла авторская встреча Татьяны Толстой с читателями, сообщает театрально-концертная дирекция Псковской области в Telegram.
Известная писательница, журналист, телеведущая, соавтор нашумевшего проекта «Школа злословия» Татьяна Толстая с первых минут завладела вниманием зрителей, которые собрались на её творческом вечере в филармонии 22 сентября.
Далеко не каждый писатель умеет общаться с публикой, да и не у многих получается читать свои произведения так, чтобы их хотелось слушать, затаив дыхание. Татьяна Толстая одна из тех, кто делает это виртуозно
Татьяна Толстая - автор книг «Кысь», «Изюм», «Не кысь», «Девушка в цвету», «Войлочный век» и др.
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