Субсидиями на ЖКХ россияне смогут воспользоваться после второй индексации в этом году

20:19, 23 сентября 2022, ПАИ

Россияне, имеющие право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, будут пользоваться им и после индексации 1 декабря 2022 года. Об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько., пишет ТАСС.

Сообщается, что тарифы на газ в РФ с 1 декабря вырастут на 8,5%, на электроэнергию - на 9%.

«Для жителей нашей страны сформирован широкий набор мер по поддержке в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг. Сегодня субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают более 2 млн россиян», - передаются его слова в сообщении пресс-службы ведомства.

Замглавы Минстроя напомнил, что субсидия положена отдельным категориям граждан - это, в частности, многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, участники боевых действий. Также предоставляется помощь гражданам, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы - так называемой максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«В среднем по стране эта норма установлена на уровне 22% общего семейного бюджета, но конкретные показатели каждый регион устанавливает самостоятельно», - указал замминистра.