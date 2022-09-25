Археологи рассказали об итогах двух недель раскопок в Печорах
Итогами второй недели раскопок в Печорах поделились псковские археологи, сообщает телеграм-канал «Псковская археология».
Исследователи вышли на слой XVII–XVIII веков, местами он сильно перебит постройкой первой половины XX века и современными коммуникациями, поэтому отличительной чертой этой недели стало близкое соседство находок разных веков.
О начале раскопок вы можете прочитать здесь.
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