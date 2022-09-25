Отсрочка от мобилизации: опубликован список тех, кто не подлежит призыву

20:36, 25 сентября 2022, ПАИ

Список тех, кто получит отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, опубликовал Telegram-канал «Объясняем.рф».

Вручение повестки не означает, что человек будет призван по мобилизации. Повестка только обязывает явиться в военкомат, а решение о призыве на военную службу принимает призывная комиссия по мобилизации.

Отмечается, что отсрочка от призыва по мобилизации предоставлена:

– забронированным в порядке, который определён Правительством РФ;

– признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (с категорией здоровья «Г» получают отсрочку от призыва, с категорией «Д» — освобождение от призыва, а с категорией здоровья «А», «Б», «В» отсрочку от призыва по мобилизации не предоставляют);

– занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, которые нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы федерального учреждения в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре), либо за являющимися инвалидами I группы при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

– опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, которые обязаны содержать их по закону;

– тем, кто имеет на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет, также на на иждивении (гражданам женского пола с одним ребёнком и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

– женатым, если срок беременности супруги составляет не менее 22 недель, а также если на иждивении трое детей в возрасте до 16 лет;

– матери которых, кроме них, имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

– членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, кроме граждан, указанных в первом пункте, предоставляется другим жителям или отдельным их категориям, которым дано такое право указом президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно Указу Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).