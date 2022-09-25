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Общество

Жена мобилизованного жителя Псковской области объяснила, почему её муж должен ехать

Фото: газета «Льновод». Антон и Ольга Семёновы

Причину, по которой её супруг должен ехать в пункт сбора согласно полученной повестке, озвучила Ольга Семёнова, жена одного из мобилизованных жителей Палкинского района, в беседе с корреспондентом газеты «Льновод».

«Да, это волнительный момент, но наши дети (двенадцати и пяти лет) и другие дети должны жить под мирным небом», — отметила Ольга Семёнова.

Фото: газета «Льновод»

Отметим, что отправка мобилизованных на военную службу проходит сейчас по всей Псковской области. Ранее было опубликовано видео отправки военнослужащих из Новосокольнического района.

Напомним, что согласно Указу Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).

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