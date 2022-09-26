Непогода «ослабит хватку» на Северо-Западе России

08:17, 26 сентября 2022, ПАИ

На Северо-Западе России скажется влияние атлантического циклона, и здесь тоже время от времени пройдут дожди. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Но вместе с тучами в регион будут поступать довольно тёплые воздушные массы, так что дневная температура повысится до +10…+15 градусов, на севере до +5…+10 градусов», - рассказали синоптики. По их словам, непогода «ослабит хватку» на этой неделе.

Напомним, что сегодня в Псковской области ожидается переменная облачность и до +14 градусов.