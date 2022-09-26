Марина Гаращенко: Пациент не должен думать, где ему найти врача

12:56, 26 сентября 2022, ПАИ

Пациент не должен думать, где ему найти врача, сказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 26 сентября.

По ее словам, в случае отсутствия нужного человеку специалиста ему стоит обратиться к своему терапевту или педиатру и поделиться жалобами. После этого врач обязан найти необходимого специалиста.

«Пациент не должен думать, где ему найти врача. Подобной логистикой должна заниматься больница. Такие ситуации, когда врача ищут пациенты, были и есть, но мы с этим боремся», – отметила Марина Гаращенко.