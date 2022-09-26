Более 20 новых ФАПов появилось в Псковской области за год

12:33, 26 сентября 2022, ПАИ

Новые фельдшерско-акушерские пункты открыли в этом году в Псковской области. Уже завершено строительство 20 ФАПов, 21-й будет модульным. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 26 сентября.

Скоро откроется ФАП в Черёхе (Псковский район), и в нём пациентов будут принимать два фельдшера.

«На шести объектах мы делаем капремонт. В Дедовичах уже приняли, там всё хорошо. Также туда закупили 199 единиц оборудования в рамках программы, 196 - под сердечно-сосудистые заболевания, 78 автомобилей», - рассказала Марина Гаращенко.

Как подчеркнула Марина Гаращенко, если на территории населённого пункта нет аптеки, то в ФАПах можно приобрести лекарственные препараты. «Для этого в такие ФАПы мы закупили всё необходимое, теперь проводим лицензирование, минимальный набор там есть», - добавила председатель профильного комитета.