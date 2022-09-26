Законопроект об обеспечении трудовых прав мобилизованных рассмотрит Госдума

17:17, 26 сентября 2022, ПАИ

Поправки в Трудовой кодекс РФ о сохранении рабочих мест за гражданами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также за добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, рассмотрит Госдума 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу замглавы ЛДПР, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Только что на Совете Госдумы был утвержден порядок работы пленарного заседания на вторник, 27 сентября. На заседании будет рассмотрен ряд важнейших инициатив. Один из таких вопросов - это сохранение рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО. Чтобы гарантировать сохранение рабочего места и возможность возвращения на него после завершения контракта, Государственная дума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс», - приводит пресс-служба слова Нилова.

Ранее в Минтруде ответили на вопросы о сохранении рабочих мест для мобилизованных.