Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Законопроект об обеспечении трудовых прав мобилизованных рассмотрит Госдума

Поправки в Трудовой кодекс РФ о сохранении рабочих мест за гражданами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также за добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, рассмотрит Госдума 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу замглавы ЛДПР, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Только что на Совете Госдумы был утвержден порядок работы пленарного заседания на вторник, 27 сентября. На заседании будет рассмотрен ряд важнейших инициатив. Один из таких вопросов - это сохранение рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО. Чтобы гарантировать сохранение рабочего места и возможность возвращения на него после завершения контракта, Государственная дума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс», - приводит пресс-служба слова Нилова. 

Ранее в Минтруде ответили на вопросы о сохранении рабочих мест для мобилизованных. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 сентября 2022

В соцсетях разоблачили ещё один фейк о мобилизации в России
26 сентября 2022

О льготах и выплатах для мобилизованных рассказал колл-центр 122
26 сентября 2022

Повестки о призыве к частичной мобилизации могут вручать круглосуточно

26 сентября 2022

Новую региональную памятную дату предлагают установить в Псковской области
26 сентября 2022

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждёт псковичей на следующей неделе
26 сентября 2022

«Школа сохранения памяти» открылась в рамках псковского форума «Истоки»
26 сентября 2022

Студент МГУ заступился за патриотичного третьекурсника и стал жертвой нападения
26 сентября 2022

Себежский нацпарк выпустит детские книги в необычном формате

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...