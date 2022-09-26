В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждёт псковичей на следующей неделе

17:47, 26 сентября 2022, ПАИ

Температура воздуха повысится в Псковской области в начале следующей недели, но ожидаются небольшие дожди. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«То есть, если ближайшие несколько дней пройдут преимущественно без осадков, но прохладно, то потом будет потеплее, но с дождиками», - пояснила она.

Также Тала Нещадимова отметила, что никаких необычных явлений не ожидается, дневные температуры будут в районе от +14 до +15 градусов, ночные тоже будут положительными. Ветер слабый, умеренный, разных направлений: от юго-восточных до северо-западных.

«Длительное бабье лето мы не прогнозируем, во всяком случае вот до 10-12 октября не просматривается продолжительный период без осадков и с солнечной погодой», - добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что завтра, 27 сентября, в Псковской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до +15 градусов.