Ижевский стрелок состоял на учёте с диагнозом «шизофрения»

18:59, 26 сентября 2022, ПАИ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что открывший стрельбу в школе Ижевска состоял на учёте с диагнозом «шизофрения», сообщает ТАСС.

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске достигло 15 человек, среди которых 11 – дети, сообщил в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

«На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершённого преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранения получили 24 пострадавших, среди них – 22 ребёнка и двое взрослых.

Ранее сообщалось о 13 жертвах стрельбы в ижевской школе, пишет «Интерфакс».

Утром в понедельник 34-летний Артём Казанцев открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске на Пушкинской улице. Он проник в школу, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили трёхдневный траур по жертвам стрельбы.