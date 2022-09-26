В Крыму вернули домой 400 человек, ошибочно призванных по частичной мобилизации

19:45, 26 сентября 2022, ПАИ

Около 400 человек, ошибочно призванных по частичной мобилизации, вернули домой в Крыму. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Крым со ссылкой на начальника службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктора Фесенко, сообщает ТАСС.

«В Крыму после призыва вернули порядка 400 человек. Потому что их привезли, они показали документы, что там по возрасту не подходят. В первый день 300 с чем-то [вернули]», — сказал Фесенко.

По его словам, для получения разрешения на выезд из региона в военкомат за эти дни обратились всего два человека.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мобилизационные мероприятия в Крыму почти завершились, остаются вопросы с некоторыми военно-учётными специальностями.