Не менее 195 тысяч рублей в месяц будут получать мобилизованные граждане России

20:19, 26 сентября 2022, ПАИ

Мобилизуемые россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, сообщили в понедельник на созданном Правительством РФ портале «Объясняем.рф».

«Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок», – ответили на портале на вопрос, как будет оплачена служба мобилизованных.

На правительственном портале подчеркнули, что военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в СВО.