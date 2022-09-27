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Общество

Обнаружена предсмертная записка ижевского убийцы школьников

Артём Казанцев был найден мёртвым. Фото LJ

Ижевский убийца Артём Казанцев, который сегодня устроил бойню в школе № 88, готовился к этому целый год, сообщил Telegram-канал Shot.

После проведения обыска в квартире у преступника изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором он сохранил предсмертную записку. В ней говорится, что Казанцев готовился к массовому убийству более года. Там он подробно описал процесс нелегальной закупки пистолетов. Также он тщательно и долго выбирал место: среди объектов для совершения преступления он выделял детские сады, школы, военкоматы. Казанцев пояснял в записке, что аполитичен и нерелигиозен. Он якобы чувствовал исключительно ненависть к людям.

В результате нападения на школу погибли 17 человек, ранения получили 24.

Ранее ПАИ писало, что Артём Казанцев состоял на учёте с диагнозом «шизофрения».

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