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Крымский округ могут создать в РФ после референдума

В России могут создать новый федеральный округ – Крымский, в его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Об этом пишут «Ведомости».

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, рассказал «Ведомостям» собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к АП. Другой собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным. Необходимость создания нового федерального округа он объяснил «непростой ситуацией», сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий: а для управления ими нужен политический тяжеловес.

Другой близкий к АП источник объясняет возможное назначение Рогозина полпредом президента в этом федеральном округе так: «Там большой фронт работ, так что это вполне возможно». Учитывая, что его до сих пор не назначили на федеральную должность, есть вероятность, что ему найдут работу там, добавляет этот источник «Ведомостей».

Напомним, голосование на референдуме о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины должно завершиться 27 сентября. На всех территориях, кроме Херсонской области, референдумы уже вечером 25 сентября признаны состоявшимися благодаря высокому уровню явки. Местные избирательные комиссии называли уровень явки: в ДНР и ЛНР он составил 76,09 и 77,12% соответственно. На подконтрольных России территориях Запорожской области явка составила 51,55%, в том числе за счет проголосовавших за рубежом. В Херсонской области, в свою очередь, за три дня голосования в референдуме приняли участие 48,91% избирателей.

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