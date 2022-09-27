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Общество

Финляндия запланировала возвести забор на границе с РФ

В Финляндии планируют построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на газету Uutissuomalainen.

Отмечается, что огородить планируют только 10-20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км. Срок службы такой конструкции может достигать 50 лет. 

В статье также приводятся слова начальника пограничной службы Паси Костамоваара, который заявил, что на строительство могут потратить нескольких сотен млн евро. В эту стоимость также входит техническое обслуживание и создание инфраструктуры вокруг забора.

Ранее сообщалось, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами. 

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