Опубликован перечень специальностей для отсрочки от призыва

09:56, 27 сентября 2022, ПАИ

Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи. Перечень опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости», — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение министерства.

В ведомстве подчеркнули, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, «необходимо также выполнять критически важные функции».

«Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», — отмечается в публикации.

В министерстве также сообщили, что со вторника откроют форму на «Госуслугах» по отсрочке от частичной мобилизации. Уточняется, что заявление оформлять должен сам сотрудник, но к документу потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится. При этом, как отмечается в сообщении ведомства, эту форму нужно получить до подачи заявления.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.