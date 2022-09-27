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Общество

Минтруд разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника

Минтруд направил в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей письмо о правах граждан и обязанностях работодателей в случае мобилизации работников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ. 

Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место.

Для приостановления трудового договора сотруднику нужно принести повестку из военкомата или предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван.

Граждане, работающие дистанционно или участвующие в электронном кадровом документообороте, должны направить скан повестки работодателю в порядке документооборота, установленном в организации.

В письме министерства также разъясняется порядок приостановления трудового договора, отмены приказа об увольнении в случае, если работник уже уволен.

Ранее, Минцифры РФ опубликовало список специальностей, которые могут дать отсрочку от мобилизации

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