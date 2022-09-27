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Что делать, если стреляют: эксперт опубликовала инструкцию для школьников

Рекомендации о том, что делать, если стреляют, опубликовала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в Telegram-канале «Осторожно, дети!». Репост сделала региональный омбудсмен Наталия Соколова.

Ксения Мишонова напомнила, что после трагедии в Керчи калининградский учитель ОБЖ сформулировал для учеников инструкцию про «Колумбайн» и теракты. 

Псковское агентство информации приводит дословный текст инструкции: 

  • Если слышишь стрельбу (во дворе, школе, ТЦ) - беги, не разбирайся, что происходит, не останавливайся снимать, чтобы потом выложить в сеть. Беги наружу, но так, чтобы толпа не затоптала, отбегай далеко. 
  • Звони родителям, что живой. Вызывай полицию.
  • Если стреляют рядом или в твою сторону - падай за парту, за колонну, ползи за угол и прячься. Двери можно забаррикадировать чем угодно.
  • Если понимаешь, что убийца идет к тебе - действуй по ситуации, но между «просто умер» и «дал по голове стулом и выжил» лучше выбрать жизнь. Если не можешь спрятаться - притворись мертвым, если убийца не «достреливает» жертв. 
  • Если решил бежать - петляй, не беги прямо. 
  • Взрыв рядом и ты живой? Выбирайся скорее. Не снимай на мобильный - может быть второй взрыв, расстрел, обрушение здания.
  • Не стесняйся, не бойся падать, даже в грязь. Даже в самой новой дорогой одежде. Даже если больно. Одежду можно купить, синяки пройдут, а жизнь не купишь
  • Если твой друг, одноклассник или приятель пишет, что хочет убить учителей, взорвать школу, если ты знаешь, слышал или прочитал в его соцсети/чате про сделанную взрывчатку, откуда-то появившееся оружие - напиши в полицию, если стесняешься позвонить, или в ФСБ. 
  • Нет, тебя не потащат на очную ставку и не опозорят как стукача перед всем классом. 
  • Не отделывайся шутками «Чего сразу мэра не завалишь?». Зато ты будешь жив. И одноклассники живы. 
  • Даже если это шутка, лучше перебдеть, чем потом лежать в могиле или нести цветы, раздавая интервью «он писал, что хочет убивать, но мы думали это по приколу».

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе. В результате нападения погибли 17 человек, ранения получили 24.

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