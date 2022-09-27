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Квадрокоптер, деньги и оружие: что разрешили взять с собой мобилизованным

Ответы на часто задаваемые вопросы о том, что можно взять с собой при частичной мобилизации, дали специалисты кол-центра 122. Информация опубликована в  Telegram-канале «Объясняем. РФ». 

Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер? 

Можно. Но использовать только по разрешению командира. 

Можно ли взять с собой на службу нижнее и термобельё? 

Военнослужащий имеет право использовать собственное нижнее бельё, носки, а также термобельё. 

Можно ли взять с собой собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль? 

Можно. За исключением приборов, оснащённых средствами определения местоположения, а также средствами передачи данных. 

Можно ли брать с собой в часть деньги? 

Можно.

Можно ли брать с собой на службу наградное, охотничье или травматическое оружие? 

Нельзя. Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым оружием. Также запрещено брать на службу личное холодное оружие. 

Ранее сообщалось, что при желании могут взять с собой мобилизованные россияне, список размещён здесь.

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