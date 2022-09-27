Вера Емельянова: К своему юбилею Гдовский район придёт с отличными результатами

14:54, 27 сентября 2022, ПАИ

В церемонии вступления в должность главы Гдовского района Алексея Васильева приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Об этом сообщает «Гдовская заря».

«В последние годы заложен серьёзный фундамент для развития социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры Гдовщины, и мы не сомневаемся, что к своему юбилею Гдовский район придёт с отличными результатами», - отметила Вера Емельянова.

С успешным завершением избирательной кампании вновь избранного главу района поздравил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

В свою очередь глава района поблагодарил земляков за поддержку во время избирательной кампании и подчеркнул, что осознаёт ответственность за аванс доверия.