Родной брат Бориса Моисеева обвинил в смерти артиста его директора

22:41, 27 сентября 2022, ПАИ

Родной брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, склонен винить в скоропостижной смерти артиста его директора Сергея Горохова, пишет «Российская газета».

«Думаю, проблема в том, что Горох разрешал Боре и алкоголь, и сигареты, – поделился Маркс Михайлович. – Этот образ жизни просто уничтожил его. Возможно, были ещё какие-то лекарства, но этого я не могу утверждать. Однако считаю, что вина за случившееся лежит на директоре», – сказал журналистам Маркс Толкач

Напомним, сегодня после третьего инсульта Борис Моисеев скончался.