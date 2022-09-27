Родной брат Бориса Моисеева обвинил в смерти артиста его директора
Родной брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, склонен винить в скоропостижной смерти артиста его директора Сергея Горохова, пишет «Российская газета».
«Думаю, проблема в том, что Горох разрешал Боре и алкоголь, и сигареты, – поделился Маркс Михайлович. – Этот образ жизни просто уничтожил его. Возможно, были ещё какие-то лекарства, но этого я не могу утверждать. Однако считаю, что вина за случившееся лежит на директоре», – сказал журналистам Маркс Толкач
Напомним, сегодня после третьего инсульта Борис Моисеев скончался.
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