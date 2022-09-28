Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России выросли цены на товары для мобилизованных

В России на 10–20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные маркетплейсов и других представителей рынка.

После 21 сентября в России заметно повысился спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Эта продукция пользуется спросом у граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и у добровольцев, следует из письма депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру.

Издание ознакомилось с ценами на Wildberries. Часть наименований термобелья на площадке подорожали. Например, комплект флисового белья на этой неделе продается по цене в 1,6 тысяч рублей, хотя еще на прошлой неделе он был на 20% дешевле. Аналогичная продукция с шерстью мериноса, который на этой неделе обойдется в 3,8 тысячи рублей, а на прошлой стоил 2,7 тысячи — то есть товар стал дороже на 40%. Но есть и обратные примеры: допустим, в категории фонариков есть как примеры подорожания (+27% за аналогичный период), но есть и те, которые подешевели. Цены на батарейки и грелки на этой неделе тоже стали ниже.

Парламентарий попросил ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность повышения стоимости продукции. В антимонопольной службе сообщили, что пока не получили обращение. Редакция «Известий» также направила запросы в Генпрокуратуру и Минпромторг.

Повышенный спрос в связи с началом частичной мобилизации зафиксирован и на препараты и медицинские изделия первой необходимости, сказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Жалобы поступают регулярно после 21 сентября. Мы и сами мониторим ситуацию. Видим, что спекуляции есть. Особенно в рамках дефицита на некоторые товары из-за резко возросшего спроса. Продавцы утверждают, что цены резко взвинтили поставщики», - сказал депутат законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин.

Как подчеркнул генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин, также высокий спрос на перечисленные товары обеспечивают люди, которые остро реагируют на любые изменения. В результате массового спроса образуется дефицит определенных товаров, которые не были рассчитаны на это, добавил он.

Ранее был опубликован список того, что мобилизованным россиянам разрешили взять с собой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 сентября 2022

О новом формате водительских прав рассказали россиянам
28 сентября 2022

В России выросли цены на товары для мобилизованных
28 сентября 2022

Новый циклон принесёт тропические ливни и потепление в европейскую часть России
28 сентября 2022

Отцам троих детей могут дать отсрочку от мобилизации
27 сентября 2022

Завтрашняя эвакуация жителей Великих Лук является фейком
27 сентября 2022

Родной брат Бориса Моисеева обвинил в смерти артиста его директора
27 сентября 2022

Игорь Иванов: Благодаря поддержке государства удаётся обеспечивать качественный отдых сограждан
27 сентября 2022

Акция «Чистый берег» прошла в Пыталовском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...