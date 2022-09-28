В России выросли цены на товары для мобилизованных

08:10, 28 сентября 2022, ПАИ

В России на 10–20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные маркетплейсов и других представителей рынка.

После 21 сентября в России заметно повысился спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Эта продукция пользуется спросом у граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и у добровольцев, следует из письма депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру.

Издание ознакомилось с ценами на Wildberries. Часть наименований термобелья на площадке подорожали. Например, комплект флисового белья на этой неделе продается по цене в 1,6 тысяч рублей, хотя еще на прошлой неделе он был на 20% дешевле. Аналогичная продукция с шерстью мериноса, который на этой неделе обойдется в 3,8 тысячи рублей, а на прошлой стоил 2,7 тысячи — то есть товар стал дороже на 40%. Но есть и обратные примеры: допустим, в категории фонариков есть как примеры подорожания (+27% за аналогичный период), но есть и те, которые подешевели. Цены на батарейки и грелки на этой неделе тоже стали ниже.

Парламентарий попросил ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность повышения стоимости продукции. В антимонопольной службе сообщили, что пока не получили обращение. Редакция «Известий» также направила запросы в Генпрокуратуру и Минпромторг.

Повышенный спрос в связи с началом частичной мобилизации зафиксирован и на препараты и медицинские изделия первой необходимости, сказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Жалобы поступают регулярно после 21 сентября. Мы и сами мониторим ситуацию. Видим, что спекуляции есть. Особенно в рамках дефицита на некоторые товары из-за резко возросшего спроса. Продавцы утверждают, что цены резко взвинтили поставщики», - сказал депутат законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин.

Как подчеркнул генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин, также высокий спрос на перечисленные товары обеспечивают люди, которые остро реагируют на любые изменения. В результате массового спроса образуется дефицит определенных товаров, которые не были рассчитаны на это, добавил он.

Ранее был опубликован список того, что мобилизованным россиянам разрешили взять с собой.