Кредиты мобилизованных призвали гасить за счет бюджета

08:52, 28 сентября 2022, ПАИ

Кредитные обязательства мобилизованных и контрактников предложили исполнять за счет бюджета в тот период, пока они служат. Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) призвала власти пойти на такой шаг и направила соответствующие письма в правительство, Банк России и Госдуму, сообщает газета «Известия».

Речь не только о постепенном возврате суммы займа, но и о погашении процентов, неустоек, которые им начислили после призыва. Если военнослужащий пропадет без вести и суд не признает его умершим, то выплаты необходимо продолжать, уверены в ОПИ.

Если военнослужащий погиб или получил тяжелые увечья, пока служил, то обязательства по кредитному договору следует полностью или частично прекратить, считают в ОПИ.

«Мы убеждены, что реализация наших предложений может обеспечить нужный уровень гарантий для мобилизуемых граждан. Плюс такие шаги будут дополнительно поддерживать исполнение указа президента о мобилизации», — сказал председатель ОПИ Олег Павлов.

Он добавил, что финансирование этих мер можно осуществлять как за счет бюджетной системы, так и за счет банков, если им предоставят соразмерные налоговые вычеты и льготы.

Напомним, что вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время службы.