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Общество

Как мошенники обманывают подлежащих мобилизации, рассказала юрист

Мошенники предлагают подлежащим частичной мобилизации гражданам списать кредиты и взять новые, сообщила юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. На этом фоне для мобилизованных и контрактников в России предложили ввести кредитные каникулы. Согласно законопроекту, уже внесенному в Госдуму, участникам спецоперации предоставят льготный период, в течение которого можно будет приостановить платежи или уменьшить их размер. Еще предполагается, что в случае гибели военнослужащего или получения увечья его обязанности по кредитам будут прекращены.

По мнению юриста, не стоит полагать, что в секторе выплаты долгов на фоне мероприятий по частичной мобилизации на первых порах всё пройдёт гладко, ведь любая нестандартная ситуация — это пересмотр нормативных правовых актов, а ещё питательная среда для всплеска мошенничеств.

«Уже сейчас клиенты рассказывают о том, что сталкиваются с телефонными мошенниками, предлагающими быстро «отмазать» от военкомата, решить финансовые вопросы «легально» или даже взять новые кредиты на «более выгодных условиях». Я рекомендую всем быть бдительными и свои финансовые вопросы решать с холодным рассудком. Помните, что никакие серьёзные вопросы с участием ваших персональных данных в солидных, проверенных организациях не могут быть улажены по телефону или смс без вашего личного присутствия», — приводит слова эксперта агентство «Прайм». 

Ранее кредиты мобилизованных призвали гасить за счет бюджета.

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