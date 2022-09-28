Псковичей просят помочь жителям Бериславского района

11:00, 28 сентября 2022, ПАИ

Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Бериславского района. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, принимаются продукты с длительным сроком хранения.

Список того, что можно приносить:

Детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет, каши, овощное и фруктовое пюре, чай детский, соки, морсы, компоты, вода)

Пластиковая посуда (в том числе детская посуда и столовые приборы, бутылочки и поильники)

Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6 лет, впитывающие детские пеленки, присыпка, влажные салфетки)

Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки)

Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки)

Бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители)

Теплая одежда и обувь для взрослых и детей (куртки, свитера, брюки, носки, обувь и т. д.)

Канцелярские принадлежности

Строительные материалы и инструменты (доски, цемент, утеплитель, OSB-плиты, мебельные щиты, ДСП, ДВП, крепежные изделия)

Бытовая химия ( стиральный порошок/гель, кондиционер для белья, чистящее средство, жидкое средство для мытья посуды, хозяйственное мыло)

Теплая одежда и обувь для взрослых и детей.

Для военнослужащих необходимы:

Мыло, шампунь.

Крем для рук

Зубная паста

Зубная щётка

Влажные салфетки, можно полотенца

Кофе быстрорастворимый

Чай в пакетиках

Конфеты

Печенье

Сгущёнка

Пряники

Шоколад

Вафли

Кусковой сахар (рафинад)

Рисунки, письма, открытки своими руками для военных

Компрессионное термобелье и флисовое белье.

Носки теплые, нижнее белье

Плащ-палатка, дождевик, пончо.

Резиновые сапоги

Шнурки длинные и короткие.

Туристический коврик (пенка, каремат).

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7(931)901-00-82, +7(900)997-15-99.

При перечислении средств обязательно указывать - «Благотворительное пожертвование».

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Наименование: Псковская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества»

Адрес: ул. Конная, д. 2, этаж 1, каб. 101, г. Псков, Псковская обл.

Номер счёта: 40703810232380000134

Валюта: российский рубль

ИНН: 6027207388

КПП: 602701001

Банк: филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-банк»

Корреспондентский счёт: 30101810600000000786

БИК: 044030786

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.