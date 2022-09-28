Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей просят помочь жителям Бериславского района

Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Бериславского района. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, принимаются продукты с длительным сроком хранения.

Список того, что можно приносить: 

  • Детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет, каши, овощное и фруктовое пюре, чай детский, соки, морсы, компоты, вода)
  • Пластиковая посуда (в том числе детская посуда и столовые приборы, бутылочки и поильники)
  • Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6 лет, впитывающие детские пеленки, присыпка, влажные салфетки)
  • Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки)
  • Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки)
  • Бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители)
  • Теплая одежда и обувь для взрослых и детей (куртки, свитера, брюки, носки, обувь и т. д.)
  • Канцелярские принадлежности
  • Строительные материалы и инструменты (доски, цемент, утеплитель, OSB-плиты, мебельные щиты, ДСП, ДВП, крепежные изделия)
  • Бытовая химия ( стиральный порошок/гель, кондиционер для белья, чистящее средство, жидкое средство для мытья посуды, хозяйственное мыло)
  • Теплая одежда и обувь для взрослых и детей. 

Для военнослужащих необходимы:

  • Мыло, шампунь.
  • Крем для рук 
  • Зубная паста 
  • Зубная щётка 
  • Влажные салфетки, можно полотенца
  • Кофе быстрорастворимый 
  • Чай в пакетиках 
  • Конфеты 
  • Печенье 
  • Сгущёнка 
  • Пряники 
  • Шоколад 
  • Вафли 
  • Кусковой сахар (рафинад) 
  • Рисунки, письма, открытки своими руками для военных
  • Компрессионное термобелье и флисовое белье.
  • Носки теплые, нижнее белье
  • Плащ-палатка, дождевик, пончо.
  • Резиновые сапоги
  • Шнурки длинные и короткие.
  • Туристический коврик (пенка, каремат).

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7(931)901-00-82, +7(900)997-15-99.

При перечислении средств обязательно указывать - «Благотворительное пожертвование». 

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Наименование: Псковская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества» 

Адрес: ул. Конная, д. 2, этаж 1, каб. 101, г. Псков, Псковская обл. 

Номер счёта: 40703810232380000134 

Валюта: российский рубль

ИНН: 6027207388 

КПП: 602701001 

Банк: филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-банк» 

Корреспондентский счёт: 30101810600000000786 

БИК: 044030786

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 сентября 2022

Изборск принимает финалистов всероссийского конкурса «Поехали!»

28 сентября 2022

Армейская тема: что покупают псковичи в спецмагазинах в период мобилизации
28 сентября 2022

Вылет самолёта Москва – Псков вновь перенесли
28 сентября 2022

30 браконьерских сетей с рыбой обнаружили в озере Полисто
28 сентября 2022

Обустройство котлована на Сиреневом бульваре в Пскове завершат в начале октября
28 сентября 2022

До 13 градусов тепла ожидается 28 сентября в Пскове
28 сентября 2022

Кредиты мобилизованных призвали гасить за счет бюджета
28 сентября 2022

О новом формате водительских прав рассказали россиянам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...