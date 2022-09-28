Псковичей просят помочь жителям Бериславского района
Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Бериславского района. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, принимаются продукты с длительным сроком хранения.
Список того, что можно приносить:
- Детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет, каши, овощное и фруктовое пюре, чай детский, соки, морсы, компоты, вода)
- Пластиковая посуда (в том числе детская посуда и столовые приборы, бутылочки и поильники)
- Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6 лет, впитывающие детские пеленки, присыпка, влажные салфетки)
- Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки)
- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки)
- Бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители)
- Теплая одежда и обувь для взрослых и детей (куртки, свитера, брюки, носки, обувь и т. д.)
- Канцелярские принадлежности
- Строительные материалы и инструменты (доски, цемент, утеплитель, OSB-плиты, мебельные щиты, ДСП, ДВП, крепежные изделия)
- Бытовая химия ( стиральный порошок/гель, кондиционер для белья, чистящее средство, жидкое средство для мытья посуды, хозяйственное мыло)
- Теплая одежда и обувь для взрослых и детей.
Для военнослужащих необходимы:
- Мыло, шампунь.
- Крем для рук
- Зубная паста
- Зубная щётка
- Влажные салфетки, можно полотенца
- Кофе быстрорастворимый
- Чай в пакетиках
- Конфеты
- Печенье
- Сгущёнка
- Пряники
- Шоколад
- Вафли
- Кусковой сахар (рафинад)
- Рисунки, письма, открытки своими руками для военных
- Компрессионное термобелье и флисовое белье.
- Носки теплые, нижнее белье
- Плащ-палатка, дождевик, пончо.
- Резиновые сапоги
- Шнурки длинные и короткие.
- Туристический коврик (пенка, каремат).
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7(931)901-00-82, +7(900)997-15-99.
При перечислении средств обязательно указывать - «Благотворительное пожертвование».
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Наименование: Псковская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества»
Адрес: ул. Конная, д. 2, этаж 1, каб. 101, г. Псков, Псковская обл.
Номер счёта: 40703810232380000134
Валюта: российский рубль
ИНН: 6027207388
КПП: 602701001
Банк: филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-банк»
Корреспондентский счёт: 30101810600000000786
БИК: 044030786
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.