Мобилизация в России продолжается: будут ли призывать артистов и фермеров

12:11, 28 сентября 2022, ПАИ

Ответы на наиболее частые вопросы по теме частичной мобилизации продолжают давать специалисты. Они размещаются в Telegram-канале «Объясняем. РФ».

Если человек состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, подлежит ли он мобилизации?

Состоящие на учёте в психоневрологическом диспансере мобилизации не подлежат.

Будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актёры, певцы?

Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы.

Будут ли призывать фермеров, если не на кого оставить хозяйство?

Работники фермерских хозяйств подлежат мобилизации на общих основаниях.

Могут ли мобилизовать сына, если отец уже служит по контракту в зоне СВО?

Да, могут. Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Если мой родственник служит в Вооружённых силах Украины, могут ли меня мобилизовать в ряды ВС РФ?

Да, могут. Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Могут ли меня мобилизовать, если я недавно уволился в запас после службы по контракту?

Да, могут, в приоритетном порядке.

Что делать, если я хочу быть мобилизован или пойти добровольцем и принять участие в СВО, но ограниченно годен к воинской службе?

Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).

Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет.

Ранее сообщалось, что можно взять с собой при частичной мобилизации.