День бесплатной юрпомощи организуют для псковичей

14:31, 28 сентября 2022, ПАИ

День бесплатной юридической помощи проведёт ассоциация юристов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

30 сентября региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат проведёт День бесплатной юридической помощи для социально незащищённых граждан в очно-заочной форме. В этот день для них будет проводиться устное правовое консультирование.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: улица Ленина, дом 7, с 10:00 до 17:00. Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения ассоциации.

«Обращаем внимание, что с 11:00 до 12:00 в офисе регионального отделения будут проводить консультации представители управления Росреестра по Псковской области. Граждане смогут обратиться по вопросам соблюдения требований земельного законодательства, в частности: как не допустить нарушений земельного законодательства; что означает предостережение и в каких случаях оно выносится; какая ответственность предусмотрена за незаконное занятие чужого земельного участка; от чего зависит кадастровая оценка и т. д.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта «Территория права», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, будут организованы онлайн-консультации для жителей шести районов области (Опочка, Дно, Бежаницы, Дедовичи, Остров, Пыталово).

Консультацию также можно будет получить и по телефону: +79532356767.