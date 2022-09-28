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Общество

Что делать мобилизуемому с плановой операцией, ответили эксперты

Что делать, если получил повестку, но в ближайший месяц запланированы госпитализация и хирургическая операция, разъяснили эксперты. 

Как сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф», необходимо явиться в военкомат и предъявить комиссии по мобилизации документы, подтверждающие плановое хирургическое лечение. На основании в том числе и этих документов комиссия примет решение о целесообразности призыва по состоянию здоровья.

Эксперты также уточнили, что военкомат не может пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или СМС, есть только одна форма оповещения — личное вручение повестки под подпись.

Также специалисты дали ответы на вопрос, будут ли мобилизовать тех, кто ранее служил, но не принимал участия в боевых действиях: «Да, мобилизовать и направить в зону СВО могут всех находящихся в запасе и не имеющих отсрочки от призыва по мобилизации, в том числе и проходивших ранее службу по призыву».

Если есть военный билет, в котором стоит отметка, что гражданин не проходил службу, он тоже может быть призван при частичной мобилизации. Но в приоритетном порядке призываются люди, служившие или имеющие военно-учётную специальность.

Ранее сообщалось, что чаще всего покупают псковичи в спецмагазинах в период мобилизации.

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