Примут ли в псковских школах допмеры безопасности, рассказал Андрей Ермаков

15:48, 28 сентября 2022, ПАИ

О том, введут ли в школах дополнительные меры безопасности в связи с трагедией в Ижевске, рассказал и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире радио «7 НЕБО».

«Это должен быть комплекс мер, и он не должен останавливаться только на мерах безопасности при входе в школу», - отметил гость студии.

Андрей Ермаков рассказал, что в псковских школах уже установлены тревожные кнопки, а также планомерно вводятся металлодетекторы. «Проверки имеют внеочередной характер, а также проводятся инструктажи», - добавил он. Инструкции по действиям во время чрезвычайных ситуаций будут дополнены. Но, как подчеркнул руководитель профильного комитета, в связи с данными мерами дети не должны начать воспринимать школу как опасное место.

«Вход в образовательную организацию не должен быть бесконтрольным и беспорядочным», - указал он.

Ещё одним важным моментом Андрей Ермаков назвал введение в школах курса «Разговоры о важном». Каждую неделю классные руководители честно говорят с детьми на насущные темы, и ученики могут получить ответы на волнующие их вопросы, пояснил он.