Число подлежащих призыву псковских учителей назвал Андрей Ермаков

17:29, 28 сентября 2022, ПАИ

О мобилизации учителей рассказал и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире радио «7 НЕБО» 28 сентября.

Гость студии отметил, что всего в Псковской области 6 тысяч педагогов, из них чуть более 600 - мужчины. При этом 260 подлежат призыву в армию, а пятеро уже получили повестки.

«Я от себя скажу, что в период частичной мобилизации с точки зрения требований, которые были обозначены Министерством обороны, не упомянуты профессии «учитель», «врач»», - заметил Андрей Ермаков. Упор сделан на военную специальность, опыт ведения боевых действий и пройденную службу в армии, продолжил он.

При этом в комитете по образованию в данной ситуации ориентируются на нормативные акты и рекомендации. «Деления на профессиональную принадлежность при проведении мобилизационных мероприятий не происходит, и с этой точки зрения выстраивается работа», - подытожил Андрей Ермаков.

Напомним, что согласно указу президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).