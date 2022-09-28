Дорожное движение ограничат в Пскове из-за ярмарки

17:10, 28 сентября 2022, ПАИ

Дорожное движение на двух улицах ограничат в Пскове из-за ярмарки в эти выходные. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В связи с большой сельскохозяйственной ярмаркой «Осень-2022» с 6:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова и улице Советской от площади Ленина до улицы Детской. А с 20:00 30 сентября до 17:00 1 октября будет запрещена стоянка транспорта.

Сельхозпредприятия и фермеры Псковской области привезут мясо и рыбу, товары птицеводства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, продукты пчеловодства, саженцы декоративных растений, плодовых деревьев и кустарников, одежду и предметы интерьера, товары народного творчества. Сделать покупки можно будет с 8:00 до 16:00.

В этот же день в Финском парке откроется белорусская продовольственная ярмарка. Подробнее по ссылке.