Литературный спектакль в память о Валентине Курбатове прошёл в Пскове

19:42, 28 сентября 2022, ПАИ

Литературный спектакль «Неостывающие письма», посвящённый памяти Валентина Курбатова, прошёл в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-центре библитеки.

Литературная программа прошла в библиотеатре «Прямая речь» с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева. Большое количество людей посетило спектакль, сотрудникам библиотеки пришлось искать дополнительные стулья.

«Как литературный критик, Курбатов имел особой дар... Он всегда напряжённо работал. Работа давала ему радость. Всегда особо остро относился к проблемам честности. Он любил Россию и верил в Россию», — сказал Виктор Яковлев.

Продолжительные аплодисменты звучали в конце монолога. Также зрители отметили значимость данного мероприятия и выразили своё мнение.

«Всё прошло прекрасно. Мы сами иногда где-то не получаем какую-то информацию, а здесь — вот, пожалуйста. Начинаешь уже задумываться, начинаешь искать, что почитать, поинтересоваться поближе. Поэтому это очень полезные встречи. Впечатления самые приятные», — подчеркнула одна из зрительниц литературного спектакля.

Завтра псковичи могут написать диктант по фрагменту из книги Валентина Курбатова.