Актриса Воронежского театра юного зрителя выразила восхищение Псковом

00:19, 29 сентября 2022, ПАИ

Актриса Воронежского театра юного зрителя Мария Малишевская, которая в составе театра побывала в Пскове на гастролях, в паблике отразила своё впечатление от поездки.

«Это было волнительно и красиво! Волнительно, потому что наш театр принимал участие в XXIX Пушкинском театральном фестивале. Спасибо большое, Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, за тёплый приём.

А красиво... Потому что это безумно красивый город, всем советую тут побывать! Давно у меня не было такого щенячьего восторга, когда не можешь насмотреться. Жаль, что было так мало времени, хотелось гулять по городу ещё и ещё!» — поделилась актриса с подписчиками.

Напомним, 27 сентября XXIX Пушкинский театральный фестиваль завершил свою работу.