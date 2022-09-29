Зима начала захватывать европейскую часть России

07:15, 29 сентября 2022, ПАИ

Зима понемногу начинает захватывать европейскую часть России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Как это обычно бывает, первыми её встретили северо-восточные районы. В среду временный снежный покров накрыл, например, Воркуту. А отдельные слабые заряды снега фиксировались вплоть до Костромской области», - уточняется в сообщении.

На Русской равнине снегопады связаны с другим циклоном – атлантическим, продолжили синоптики.

«Его атмосферный фронт сегодня протянется до отрогов Южного Урала. Вместе с облаками распространяется довольно тёплый воздух. Но местами – в Предуралье, в отдельных районах Поморья, Карелии и Ленинградской области – этот поток столкнется с арктическими воздушными массами. И осадки могут снова переходить в твёрдую фазу. В средней полосе в такой ситуации ожидаются лишь небольшие дожди. В Москве сегодня +13 градусов, а в конце недели, несмотря на облака, дневная температура повысится до +15…+17 градусов, что на 4 градуса теплее сентябрьского климата», - рассказали в метеоцентре.

Напомним, по данным Псковского гидрометцентра, на следующей неделе в регионе ожидается потепление и небольшие дожди. Сегодня в Псковской области прогнозируются осадки и до +13 градусов тепла.